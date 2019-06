Carabiniere travolto e ucciso a un posto di blocco

Un carabiniere è morto nella notte a Terno d’Isola, nella bergamasca. Il militare è stato travolto e ucciso da un’auto a un posto di blocco. Vittima un appuntato del Radiomobile di Zogno, Emanuele Anzini, 41 anni, padre di una bambina. Stava effettuando dei controlli lungo la strada provinciale che da Presezzo porta a Sotto il Monte. All’improvviso, un’utilitaria gli è piombata addosso e lo ha trascinato per una cinquantina di metri, senza lasciargli scampo. Al volante un trentaquattrenne di Sotto il Monte, che pare fosse in stato di ebbrezza ed è stato arrestato per omicidio stradale.