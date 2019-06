Francesco Galdelli e Vanja Goffi, sono loro i Bonnie & Clyde italiani fermati in Thailandia, a Pattaya, dopo un’operazione che ha coinvolto l’Interpol di Roma e il Nucleo operativo dei carabinieri di Milano. Truffatori esperti, tra i loro colpi più celebri la frode ai danni del divo di Hollywood George Clooney, che a Milano aveva dovuto presentarsi in Tribunale e testimoniare che la griffe di abiti a suo nome creata dai due malviventi non avesse niente a che fare con lui. La coppia era stata a lungo sorvegliata con pedinamenti e con l’utilizzo di droni: i due ultimamente si mantenevano con piccoli raggiri, tra cui la vendita di falsi Rolex, talvolta recapitando per scherno alle vittime pacchetti di sale. Galdelli era già stato arrestato nel luglio del 2014, ma era riuscito ad evadere dal Tribunale thailandese al termine dell’udienza corrompendo le guardie con una somma di 500 euro. Ora Galdelli e la Goffi sono in attesa di estradizione.