Avis, donate sangue prima di partire (VIDEO)

E’ stata presentata nella sede regionale Avis di largo Volontari del Sangue a Milano la nuova campagna estiva “Dona prima di partire”, un’iniziativa per invitare tutti i lombardi a donare il sangue nel momento in cui la città si svuota per le vacanze. In particolare il mese di agosto, fa notare Avis Lombardia, è uno dei periodi critici per la raccolta del sangue, in cui anche una Regione autosufficiente da questo punto di vista come la Lombardia, se dovesse affrontare una grande emergenza si troverebbe in grave difficoltà. L’evento si è svolto in concomitanza con la 15esima Giornata internazionale del donatore di sangue nella Sala delle Province lombarde, che è stata inaugurata in occasione dell’incontro. “Quando dono il sangue mi sento di ricevere – ha commentato Oscar Bianchi, presidente regionale Avis, – non dovremmo chiamarla donazione perché riceviamo un senso di gratifica per quello che facciamo. Mi auguro che tutti noi siamo sensibili e portiamo avanti questa attività con il nobile fine di metterci al servizio degli altri.”

Anche il Comune di Milano rivolge un invito a donare sangue. “E’ un gesto che non costa nulla, ma può salvare una vita. Ecco perché – afferma l’assessore alle Politiche Sociali, Salute e Diritti Pierfrancesco Majorino – rivolgiamo un appello a tutti i milanesi, che lo scorso anno si sono dimostrati davvero sensibili e generosi, perché facciano uno sforzo ulteriore e vadano a donare, soprattutto in vista dell’estate, periodo nel quale la carenza di sangue si fa maggiormente sentire”. Dall’inizio dell’anno e fino al 31 maggio sono state 36.078 le unità di sangue donate, pari a circa 16mila litri. Si tratta di 933 sacche in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, un calo pari al 2,52%. Ancora oggi a Milano, mancano 30mila unità per soddisfare il fabbisogno trasfusionale di tutti i suoi ospedali.

Le donazioni sono ormai in calo da diversi anni, c’è dunque bisogno di aumentare il numero dei donatori per mantenere il livello donazionale, sottolinea l’amministrazione comunale. (MiaNews)