Sindaco di Legnano, la protesta di 5 Stelle in consiglio regionale

Protesta dei 5 Stelle in consiglio regionale questa mattina. “Sindaco Fratus dimettiti #Leganoalvoto” è la scritta sui cartelli mostrati in aula dal gruppo del Movimento Cinque Stelle, prima della pausa dei lavori, contro sindaco leghista di Legnano (Milano), Giambattista Fratus che ha ritirato le dimissioni che aveva presentato dopo l’arresto per corruzione e turbativa d’asta nell’ambito di un un’inchiesta della Procura di Busto Arsizio. Dai banchi della Lega, in risposta, i consiglieri del Carroccio urlavano invece “Raggi, Raggi”, in riferimento al sindaco di Roma Virginia Raggi