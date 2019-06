YogaFestival celebra per il 5° anno la Giornata Internazionale dello Yoga – proclamata nel 2014 dalle Nazioni Unite – con il più grande raduno di yoga in Italia in questa giornata di celebrazioni mondiali.

Una sessione collettiva, come sempre aperta a tutti che coinvolgerà Milano in un’esperienza di Yoga e Meditazione dal vivo e che sarà all’interno del palinsesto di eventi di Healthytude, l’evento interamente gratuito dedicato alla salute e al benessere a 360°, in programma dal 21 al 23 giugno al The Mall, il complesso di Porta Nuova, a Milano. A fare da cornice all’evento, Parco Sempione, una delle aree più verdi e cool di Milano.

Cosa succederà:

– Dalle 17.30 alle 19.00 Registrazione e consegna Kit del Praticante

– Dalle 19.00 alle 20.30, il cuore della celebrazione di quest’anno: una pratica di Yoga e Meditazione Urbana, pensata per chi vive in città e tenuta da un insegnante di grande esperienza: Ram Rattan Singh, medico, chirurgo e insegnante da più di 20 anni, che applica yoga e tecniche meditative per insegnare al più largo numero possibile di persone come utilizzare questa disciplina per vivere una vita felice e ricca di significato.

+L’international Yoga Day quest’anno sarà dedicato proprio a questo, attraverso un momento semplice di yoga e meditazione, appositamente disegnato nei millenni per ringiovanire la fisiologia corporea, rilassare il sistema nervoso e rilasciare ansia e paure. Il tutto immersi nella energia magica del giorno più potente dell’anno: iI solstizio d’Estate!”

Ospite a sorpresa è Jai Uttal, fra i più acclamati interpreti di canti devozionali, star nel mondo dello yoga che, dopo il rilassamento, condurrà i praticanti al risveglio con il canto dei Kirtan, in cui è maestro. A Milano per il suo Tour Europeo, Jai con il suo magnetismo trascinante regalerà a tutti i presenti un’esperienza di grande e profonda suggestione.

“Il nostro Yoga Day vuole regalare un’esperienza coinvolgente ma facile, gratuita ma preziosa perché lo yoga può davvero migliorare la vita di chi partecipa. Il pubblico crescente che si registra ogni anno a questo evento (quasi 1500 nel 2018) lo prova. – ha commentato Giulia Borioli, Presidente di YogaFestival – “Il prossimo 21 giugno ci focalizzeremo su una pratica basata sul respiro, che tanto manca nelle città sempre in movimento come Milano, perché il respiro consapevole è la prima leva per un benessere interiore maggiore. A Ram Rattan Singh il compito di condurre la sessione: propone una pratica meditativa e dinamica al tempo stesso e la sua formazione da medico lo rende particolarmente coerente con Healthytude che, nella sua prima edizione, ha voluto inserire il nostro Yoga Day nel suo palinsesto, proprio per esplorare tutti gli straordinari benefici che lo Yoga può regalare a chi lo pratica. Lo Yoga non è una moda ma uno strumento potente per aiutarci a trovare un rinnovato equilibrio personale”.

Lo Yoga si è dimostrato nei millenni una pratica funzionale alla crescita della consapevolezza dell’umanità al punto che dal 2014 l’Assemblea Generale dell’Onu ha proclamato il 21 giugno – solstizio d’estate – Giornata Internazionale dello Yoga,riconoscendo che lo Yoga favorisce un approccio olistico alla salute e al benessere e che una più ampia divulgazione dei benefici andrebbe a vantaggio della salute della popolazione mondiale.

Le celebrazioni dell’International Yoga Day continueranno con un altro evento a cura di YogaFestival: il concerto The Kirtan Love Experience Tour che Jai Uttal sta portando in giro per l’Europa.

La prima volta di Jai in Italia, dopo “l’assaggio” del 21 giugno, sarà il 27 giugno a Milano, presso il Superstudio Più di via Tortona 27. Un’occasione per chiudere le celebrazioni del solstizio d’estate, momento di energia e rinascita importante nella filosofia yogica, e ritrovare la community stretta intorno ad uno dei suoi beniamini più conosciuti.

Informazioni pratiche

21 giugno

Come partecipare: L’evento è gratuito e aperto a tutti. La registrazione è obbligatoria e si può fare online su http://www.yogafestival.it/international-yoga-day/

È ammessa una registrazione per persona.