Rossini con il coro Canti Corum per il Salvador

La musica di Rossini a Milano per dare una mano a una biblioteca-centro culturale in San Salvador. Protagonisti del concerto di solidarietà saranno il Coro Canti Corum, diretto dal maestro Vincenzo Simmarano con il pianista Giuliano Bellorini, giovedì 13 giugno alle 20,45 presso la Chiesa di Santo Stefano Maggiore, in piazza Santo Stefano a Milano. L’ingresso è a offerta libera. Il ricavato della serata “Rossini Péchés de vieillesse” servirà per sostenere la Biblioteca-Centro culturale e delle Arti “Mons.Romero” a Nueva Concepciòn (San Salvador).

Trasformandosi in Centro culturale, la Biblioteca Mons. Romero ha iniziato a diversificare le proprie attività, con corsi specifici dove bambini e adolescenti leggono pubblicamente dei racconti e ne discutono i valori contenuti, oltre ad apprendere lo stile dello scrivere. Altre iniziative di formazione riguardano lo studio e la promozione dei diritti umani, della storia, delle discipline artistiche e dell’elaborazione e della gestione di diverse proposte culturali, specificatamente rivolte alle diverse fasce d’età. Tutto questo è stato coordinato con il ‘Centro Culturale dell’Università Centroamericana (UCA) dei Gesuiti di San Salvador’, che ha partecipato alla fase progettuale e inviato alcuni studenti quali animatori-facilitatori dei laboratori. Da ultimo, con l’iniziativa “La esquinita” Eberto Domínguez e alcuni collaboratori promuovono la Biblioteca e il Centro Culturale, andando per le strade, dove radunano le persone ad ascoltare poesia e musica, senza tralasciare di coltivare la memoria di Mons. Romero.

Per maggiori informazioni sul concerto, il Coro e l’Associazione: Biblioteca-Centro Culturale e delle Arti “Mons. Romero”

http://www.sicsal.it/ Chi volesse contribuire con l’invio o nell’acquisto di libri e/o materiale didattico (in lingua spagnola) per bambini e ragazzi, lo può fare mettendosi in contatto direttamente con l’associazione all’indirizzo: ass.romero@sicsal.it