Dopo la scomparsa di Emma Fighetti, avvenuta all’età di 108 anni gli scorsi giorni, oggi l’Anpi provinciale dà l’estremo saluto ad altre due donne che hanno rappresentato la storia per questa associazione e per la libertà d’Italia. Sono Elena Rasera, 106 anni, e Elena D’Ambrosio, 98 anni. Rasera, nome di battaglia Olga, fu attiva nell’organizzazione dei Gruppi di Difesa della Donna nella fabbrica Olap e fu lei ad organizzare lo sciopero del marzo 1944 alla Olap, al quale aderirono circa 500 donne. Lena D’Ambrosio, figlia di un padre componente delle Sap – Squadre di Azione Patriottica, è stata Consigliere provinciale del Pci sino al 1980. Sposata con Mario Palladini, anche lui partigiano combattente insieme all’ex sindaco di Milano negli anni ‘60 Aldo Aniasi, nei tempi della guerra offriva ospitalità nell’abitazione dei genitori ai partigiani feriti. Sempre votata all’impegno sociale e all’aiuto del prossimo era iscritta all’Anpi dal 1946 e da allora immancabile era la sua partecipazione annuale alla cerimonia in memoria dei Combattenti della Libertà.