Purtroppo non ce l’ha fatta lo studente di 15 anni che oggi si è tuffato nel lago, a Como, e non è riemerso. Il ragazzo, recuperato in arresto cardiaco dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco e trasportato in elisoccorso a Bergamo, è deceduto nel pomeriggio in ospedale. Si era buttato in acqua dal pontile di villa Geno dove si era recato con alcuni compagni per festeggiare la fine della scuola.