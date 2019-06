Era stata trovata morta in casa lo scorso marzo, a Brescia. Ora la Procura di Brescia ha iscritto nel registro degli indagati, per omicidio volontario, il suo badante. Il caso è quello di Diva Borin, 86 anni, morta lo scorso marzo. Il badante, 37 anni, risulta indagato, come scrivono oggi alcuni quotidiani locali. Era stato proprio lui a trovare senza vita la donna e a lanciare l’allarme. La vittima sarebbe stata strangolata con un foulard.