Un 50enne è stato arrestato per aver molestato una sedicenne lunedì sera al comizio di Matteo Salvini a Cremona. L’uomo si era messo alle spalle della ragazza, in coda per un selfie con il leader della Lega. H approfittato della calca e ha molestato la giovane. La ragazza ha chiesto aiuto alle forze dell’ordine: il cinquantenne è stato arrestato per violenza sessuale.