Vodafone accende il 5G nelle prime cinque città: Milano, Torino, Bologna, Roma e Napoli. Entro il 2021 seguiranno altre 100 città italiane. Lo ha annunciato l’amministratore delegato di Vodafone Italia, Aldo Bisio, durante una conferenza stampa. “E’ una rete diversa da tutte le altre”, ha spiegato Bisio, “grazie anche al patrimonio di know how dei quattro centri di ricerca di Vodafone: infatti è la prima rete davvero in real time, con un autoadattamento continuo che le dà una flessibilità senza pari”. Solo per fare un esempio con il 5G si può scaricare un’intera serie tv in due minuti. Inoltre, entro luglio Vodafone offrirà il roaming in 5G in 4 paesi: Germania, Spagna, Gran Bretagna e Italia.