Un nuovo corso di Laurea internazionale in Medicina e Chirurgia che integra le competenze ‘tipiche’ di una laurea in Medicina con quelle dell’Ingegneria Biomedica così da formare medici-ingegneri, specialisti in Medicina di precisione, terapie geniche, intelligenza artificiale, neuro-robotica e big data, tra gli altri. Il percorso di studi è il frutto della collaborazione di Humanitas University e Politecnico di Milano. Il nuovo corso di Laurea, si chiama MEDTEC School, si terrà in lingua inglese, avrà la durata di sei anni avrà un accesso a numero chiuso per 50 studenti e permette per i laureati in Medicina il rilascio anche della laurea triennale in Ingegneria Biomedica. MEDTEC School sarà ospitato in un nuovo edificio all’avanguardia nel campus di Humanitas University: ci saranno laboratori aperti e modulabili che si connettono con le aule in cui si svolgono le lezioni frontali per favorire lo scambio di conoscenze e la comunicazione tra studenti e docenti di discipline diverse. Sarà un edificio green e hi-tech, con un Simulation Center fra i più avanzati in Europa e sarà realizzato grazie anche al contributo di un’importante donazione privata.

Ferruccio Resta, rettore del Politecnico di Milano e di Gianfelice Mario Rocca, presidente dell’Istituto Clinico Humanitas.