Milano capitale dei graffiti con l’International Urban Festival

Torna l’appuntamento LOOPERFEST 2019 con l’INTERNATIONAL URBAN FESTIVAL, evento unico nel suo genere in cui l’arte dello spray è al centro dell’attenzione dell’arte contemporanea. Dal 7 al 9 giugno 2019 Milano sarà la capitale internazionale del graffito e dell’arta urbana.

Dopo il successo delle precedenti edizioni, con oltre 5 milioni di interazioni sui social network, la manifestazione, giunta al suo quarto anno, si preannuncia ricca di musica, divertimento, iniziative pittoriche e non.

Un concept rinnovato e una nuova esclusiva location: l’ex fabbrica di panettoni Giovanni Cova & C., in via Popoli Uniti 11, ospiterà oltre venti writers professionisti, provenienti da tutto il mondo, che in una “Writing Live Session” si concentreranno nella realizzazione di straordinarie opere usando come “tela” proprio i muri del suggestivo spazio post industriale.

Il capoluogo meneghino, dunque, centro nevralgico della comunicazione social dedicata ai graffiti per rafforzarne l’identità quale nuovo polo dell’arte urbana internazionale. Ed è proprio riconoscere all’arte urbana il ruolo di fenomeno artistico professionale l’obiettivo principale della kermesse.

Ma l’INTERNATIONAL URBAN FESTIVAL ha anche una missione sociale. Gli artisti presenti personalizzeranno degli skateboards, by Fomento, assegnati poi attraverso un’asta di beneficenza il cui ricavato verrà destinato alla Lega Nazionale per la Difesa del Cane. I proventi raccolti aiuteranno l’Associazione, attiva a livello nazionale, nel progetto attivo e finalizzato alla realizzazione di un rifugio per cani disabili.

Location: Via Popoli Uniti 11 (MM1 Rovereto) @NoLo

Venerdì e Sabato

ingresso libero dalle 10,00 alle 21,00. In orario pomeridiano si svolgeranno le varie lezioni e i workshops.

gli artisti (writers) saranno all’opera sui muri dalle 10,00 alle 20,00 circa

tra le 21,00 e le 24,00 djset e show (solo con iscrizione/liste).

area bar/ street food aperta dalle 10,00 alle 24,00

Domenica

ingresso libero dalle 10,00 alle 22,30, in orario pomeridiano si svolgeranno varie lezioni e workshops.

gli artisti (writers) saranno all’opera dalle 10,00 alle 22,30 circa.

area bar/ street food aperta dalle 10,00 alle 24,00

Ingresso gratuito

Graffiti live session con tutti gli artisti in line up, ed un writer d’eccezione: Noyz Narcos.

Workshop di Calligrafia con Luca Barcellona @lucabarcellona

Workshop di Urban Art con Shine Royal @shineroyal

DJ-Set & Scratch show con DJ Zak @Zakvicious

Beatbox show con Rise @risebeatbox

Open Skateboard area & school by SbandaBrianza con istruttori CONI/FISR @sbandabrianza

Inline Skate show by Sons Of Bladers @sonsofbladers

Videomapping a cura di Asker per @woa_creativecompany

Breakdance Show and School con Bandits Crew @banditdcrew

Hip Hop Dance Show and School con Betty Style @msbettystyle

Party con i Dj Egreen & Sgamo per Propaganda Crew @egreenfantini – @sgamo1990

Installazione ed asta di beneficenza con tavole da skate customizzate dai nostri artisti a favore della Lega Nazionale per la Difesa del Cane @legadelcane

Street Food, Beverage & Chilling Area

Per info, iscrizioni workshop e accrediti per gli eventi serali  looperfest@gmail.com

Line up writers 2019