Celebrazioni per i 205 anni della fondazione dell’Arma dei Carabinieri questa mattina anche a Milano. Alla caserma Medici di via Lamarmora, alla presenza tra gli altri del Comandante Interregionale “Pastrengo”, Generale di Corpo d’Armata, Gaetano Maruccia del ministro dell’Istruzione Marco Bussetti, del sindaco Giuseppe Sala e del governatore Attilio Fontana, si è svolta la cerimonia istituzionale con la premiazione dei militari che si sono distinti in operazioni di servizio e soccorso ai cittadini. Un tributo particolare “per aver contribuito alle operazioni” di salvataggio è stato dato anche agli studenti e al personale della scuola media di Crema che lo scorso marzo si trovavano sullo scuolabus dirottato e incendiato a San Donato Milanese. A loro è stata consegnata una targa del Comando Interregionale Pastrengo, mentre i carabinieri intervenuti sono premiati nella cerimonia nazionale a Roma. Infine la consegna del premio alle classi delle scuole milanesi vincitrici del concorso dedicato all’Arma, che hanno presentato elaborati sul tema “Se fossi un carabiniere mi impegnerei per…”. “Questo è un corpo assolutamente amato dagli italiani, ma dai milanesi in particolare – ha commentato il sindaco Sala -. Queste non sono occasioni solo di ricordo, ma sono quanto mai attuali. Penso che sia veramente necessario continuare a insistere su alcuni valori, che creano comunità. Le città giocano un ruolo importante nella vita attuale ” e “sono modelli anche di socialità che devono rinnovarsi” in “un sistema collaborativo con tutte le anime” che le compongono ” e qui ce n’è una rappresentazione importante”. (MiaNews)