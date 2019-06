Dal Corriere di oggi, tre news che francamente mi hanno davvero lasciato un po’ sconvolto. La prima riguarda Atm: sono state ritrovate tre bobine con 10mila biglietti pronti da stampare. In pratica, qualcuno si sarebbe potuto fare 10mila giri gratis o – ovviamente – li avrebbe potuti vendere. Considerazione personale: prima di voler fare società innovative, come quella preannunciata da Il Giorno, forse sarebbe bello che Atm facesse bene le cose che deve fare. E, quindi, non perdersi i biglietti. La seconda notizia riguarda il Tribunale: il sistema informatico era fatto talmente bene che un carabiniere si è trovato a poter consultare gli atti privati del capo della procura Francesco Greco. Mancava il tracciamento automatico, dicono. Non mi fa sentire troppo bene. La terza notizia è che a Robecco sul Naviglio, per una battuta sul vestito della sposa, è scoppiata una mega rissa. E la sposa è finita in ospedale.

