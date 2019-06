La Procura di Milano indaga con l’ipotesi di bancarotta fraudolenta per il fallimento di Shernon Holding, la società che gestiva i 55 punti vendita di Mercatone Uno. Il fallimento, dichiarato nei giorni scorsi dal Tribunale fallimentare di Milano, è piombato come un fulmine a ciel sereno sugli oltre 1800 lavoratori che ne sono venuti a conoscenza via Facebook e Whatsapp nella notte tra il 24 e il 25 maggio. Al mattino i dipendenti della catena hanno iniziato a protestare di fronte ai negozi ormai chiusi. Il fascicolo per bacarotta fraudolenta è stato aperto sulla base della relazione del curatore fallimentare, l’avvocato Marco Angelo Russo. Al momento è un fascicolo senza indagati ma gli accertamenti sono alle prime battute.