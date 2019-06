Bolle, ballare in piazza Duomo è un sogno

“Ballare in piazza Duomo è un grande regalo, un sogno”. Lo ha detto Roberto Bolle che ieri sera a conclusione della seconda rassegna di OneDance si è esibito in piazza Duomo a Milano. L’etoile spera possa diventare una tradizione, come il concerto che ogni anno la Filarmonica della Scala regala alla città. “Magari lo diventasse – ha detto poco prima di salire sul palco -. Spero che ci siano altre occasioni. Quest’anno sono riuscito a incastrare gli appuntamenti, fra due giorni parto per New York, e il palco resta montato per un breve periodo”. “Sono felice. Con OnDance abbiamo invaso la città e il mio sogno si sta avverando in questa settimana – ha spiegato – cioè vedere il mondo della danza e delle persone normali che si avvicinano”. In Duomo ieri sera c’erano circa 19.000 persone dentro le transenne e 1.000 nei posti a sedere. Geppi Cucciari a condurre, Roberto Vecchioni e Mahmood alcuni dei protagonisti della serata anche se i principali sono stati Bolle e la danza.