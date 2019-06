Marco Carta arrestato per furto di magliette alla Rinascente

Il cantante Marco Carta è stato arrestato ieri sera assieme ad una donna di 53 anni con l’accusa di aver rubato sei magliette per un valore complessivo di 1200 dalla Rinascente di piazza Duomo. Carta è stato fermato dall’addetto all’accoglienza del negozio che ha provveduto a chiamare la Polizia Locale. I due avevano tolto l’antitaccheggio alle magliette ma non la targhetta flessibile che ha fatto scattare l’allarme mentre uscivano dal negozio. Per il cantate sono stati disposti i domiciliari in attesa del processo per direttissima previsto per oggi. L’accusa è di furto aggravato.