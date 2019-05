Salvini, incredibile che Milano non voglia il taser

“Incredibile. La maggioranza di centrosinistra che governa Milano non vuole il Taser per la Polizia Municipale, così come previsto dal Decreto Sicurezza. I milanesi avranno una Polizia Municipale meno equipaggiata e con uno strumento in meno contro delinquenti e balordi. Nella fase sperimentale, il Taser ha dato ottimi risultati e nessuna controindicazione. Spiace questa mancanza di fiducia e di tutela nei confronti della Polizia Municipale: è un regalo a criminali e sbandati. E non capisco l’astensione del Movimento 5 Stelle, che pure ha contribuito ad approvare il Decreto sicurezza. Il centrosinistra pensa di fare un torto al sottoscritto, ma danneggia Milano”. Lo dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini commentando il via libera del Consiglio comunale di Milano all’ordine del giorno presentato dalla sinistra di Milano Progressista che chiede che la Polizia locale non abbia in dotazione i taser.