Finanziavano gruppi terroristici, 4 fermi

Fermati tra Milano e Torino quattro uomini accusati di finanziamento di condotte con finalità di terrorismo e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Fonti investigative confermano che si si tratti di due somali e due etiopi, che avrebbero tenuto contatti con un militante dell’Isis, arrestato in Somalia, così da formare un vero e proprio network internazionale di raccolta fondi destinati a gruppi terroristici. Secondo le indagini, difatti, le transazioni avvenivano all’inizio di ogni mese ed erano dirette ai miliziani di Al Shabaab, formazione responsabile di attentati contro civili ed istituzioni governative. Le attività degli inquirenti sono ancora in corso, tuttavia per il pericolo di fuga sono stati disposti i 4 fermi.