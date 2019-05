Un uomo “armato” di spada di plastica, un attrezzo che usa per gli esercizi di arti marziali, ha scatenato il panico questa mattina in via Ornato, in zona Niguarda a Milano, provocando l’intervento di diverse gazzelle dei carabinieri. Un passante, infatti, l’ha notato mentre nel vicino parco si allenava con la sua spada e ha subito dato l’allarme. Allarme rientrato poco dopo.