“Ci sono un centrosinistra e un Pd competitivi, lo dimostrano le amministrative, lo dimostra il voto nei comuni capoluogo con la vittoria a Bergamo” di Giorgio Gori sul leghista Giacomo Stucchi “e il centrosinistra avanti a Cremona” in vista del ballottaggio tra Gianluca Galimberti e (PD) e Carlo Malvezzi, centrodestra. Così il segretario del Pd Lombardia Vinicio Peluffo commentando i risultati delle amministrative in una conferenza stampa al Pirellone, “Adesso ci sono 14 ballottaggi, il centrosinistra è competitivo siamo fiduciosi di un buon risultato”, ha proseguito. Peluffo ha commentato anche la sconfitta a Pavia, dove si è affermato il centrodestra con Fabrizio Fracassi e per il centrosinistra erano presenti il candidato della coalizione Ilaria Cristiani e l’ex sindaco Massimo De Paoli che ha invece corso da solo “A Pavia il centrosinistra non è stato capace di presentarsi unito – ha commentato Peluffo – invece deve costruire una proposta credibile, ma di unità è questo e il lavoro che dobbiamo continuare a fare partendo dai risultati positivi e negativi”. Quindi, ha concluso Peluffo “nelle prossime settimane e mesi, a livello nazionale e regionale lì’impegno del Pd è di ricostruire un campo di centrosinistra ampio e unito”.