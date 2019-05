Europee, a Milano il Pd supera la Lega

Questi i risultati sul totale delle sezioni, a Milano città, delle liste alle elezioni europee. Pd al 35,9%; Lega 27,3%; Forza Italia 10,2%; M5S 8,5%; +Europa 5,3%; Fdi 5,1%; Europa Verde 3,1%; La Sinistra 2,1%; Partito Comunista 0,5%; Partito Animalista 0,4%; Popolari per l’Italia 0,3%, POpolo della Famiglia 0,2%; Partito Pirata 0,2%; Casapound 0,19%; Forza Nuoova 0,09%; Autonomie per l’Europa 0,09%.

Pd sopra il 40% nei municipi 1 e 3; Lega che ottiene i suoi maggiori consensi nei municipi 2 e 9 (29,9%). E’ quanto emerge dai dati dei municipi per le principali liste alle elezioni europee. Nel dettaglio, nel municipio 1 il Pd è al 42,5%, Lega 19,4%, con Forza Italia al 14,4% (negli altri municipi gli azzurri si attestano intorno al 10%). Nel municipio 2 il Pd si ferma al 33%, con la Lega vicina al 30% (29,9%), nel municipio 3 Pd al 40,9%; Lega al 22%, Fi 10,1%; M5S 7%. Nel municipio 4, Pd 36,6%, Lega 27,4%. Nel municipio 5 Pd 45,5%, Lega 27,8%. Municipio 6Pd 36,2%, Lega 27,6. Municipio 7 Pd 33,8%, Lega 29%. Municipio 8 Pd 33,9%, Lega 29,6%. Municipio 9: Pd 32,9%, Lega 29,9% e Movimento 5 Stelle che registra qui il suo miglior risultato in città con il 10,4% dei consensi.

Nel confronto, su Milano città, con le elezioni comunali del 2016 e le europee di ieri, la Lega registra un ‘balzo’ dall’11% del 2016 al 27,3% del voto per le europee. Cresce anche il Pd dal 29 al 35,9%. Forza Italia nel 2016 era al 20% in città, alle europee si ferma al 10,2%, così come il Movimento 5 Stelle che dal 10,4% delle comunali passa all’8,5%.