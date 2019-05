Via Kramer, vernice rossa contro libreria LGBT Antigone

Vernice rossa contro la serranda ‘arcobaleno’ della Libreria Antigone di via Kramer, zona porta Venezia, specializzata in testi lgbt. “Questa notte – si legge sulla pagina Facebook della libreria – qualcuno ha voluto dimostrare ancora di avere paura della nostra cultura, dei nostri libri, della nostra storia. Questa notte qualcuno ha voluto lasciare il suo segno, con l’obiettivo di intimorirci e comunicarci qualcosa, senza pensare invece di aver dimostrato solamente che la strada che abbiamo intrapreso sia quella giusta e necessaria, per sconfiggere proprio soggetti come lui e i suoi simili. Noi proseguiamo il nostro lavoro, a testa alta, con la favolosità resistente che ci contraddistingue, con lo spirito dei moti di Stonewall e con la memoria della resistenza partigiana antifascista”.