Sala, Europee anche test su di me ma vado avanti comunque (VIDEO)

“Inevitabilmente” il risultato elettorale potrà anche essere eletto come un giudizio sulla giunta a due anni dalla fine del mandato “e altrettanto inevitabilmente mancano ancora due anni: oggi la politica cambia a una velocità che non è più quella di una volta. So benissimo che ci sarà anche una lettura del genere”. Così il sindaco Giuseppe Sala, all’uscita dal seggio di via Goito dove ha votato per le consultazioni europee, commenta i risultati che potrebbero uscire dalle urne. “Poi vado avanti, faccio le mie cose. Con la mia azione, che penso sia coraggiosa su alcuni aspetti, non inseguo il consenso ma cerco di fare le cose giuste, come l’area B ad esempio”. Sala ha poi aggiunto che in caso di vittoria della Lega a Milano per lui non significherebbe “niente”.