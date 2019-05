Europee, in Lombardia alle 19 ha votato il 51,6%

E’ del 46,73% l’affluenza a Milano città alle ore 19 in calo rispetto alle europee del 2014, quando alla stessa ora era stata del 44,95 %. Si è votato di più nel Municipio 3 (48,67 %), di meno nel Municipio 1 (44,98 %).

A Milano e provincia l’affluenza alle 19 è al 48,82% in linea rispetto al 2014 quando era stata del 48,30%.

E’ del 51,61% l’affluenza in Lombardia alle ore 19 per le elezioni europee. Alle precedenti elezioni per il rinnovo del parlamento europeo era stata del 50,29 %. Si è votato di più a Bergamo e provincia ( 58,12 %), di meno a Sondrio e provincia (47,12%).

In tutta Italia, sempre alle ore 19 secondo i primi dati (circa metà dei comuni su 7.915) ha votato il 41,92 % degli aventi diritto, un punto in più rispetto alle analoghe elezioni del 2014 (40,71%). Lo rende noto il sito del ministero dell’Interno. Nel 2014 l’affluenza finale alle ore 23 fu del 58,6%. Alle Politiche del 2018 (Camera) l’affluenza alle ore 19 fu del 58,4%.