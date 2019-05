Accoltella il compagno e lo ferisce gravemente. E’ successo ieri sera a Tradate, in provincia di Varese. La donna, 48 anni, ha afferrato un grosso coltello da cucina e l’ha affondato nel petto del fidanzato, di due anni più vecchio di lei. L’uomo è ricoverato in ospedale con prognosi riservata. La coppia era ospite di un amico da qualche settimana. I carabinieri hanno arrestato la donna per tentato omicidio. Tutti e due, lui e lei, hanno precedenti per diversi reati