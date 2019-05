Sono 16 le liste presenti alle elezioni europee del 26 maggio per la circoscrizione Nord-Ovest, che comprende Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e Lombardia. Venti i seggi “in palio” (il numero più alto tra le cinque circoscrizioni) e 276 i candidati in corsa (141 uomini e 135 donne). Le liste presenti sono: Popolari per l’Italia, +Europa, Partito Comunista, Il Popolo della Famiglia, Partito Pirata, Europa Verde, la Sinistra, Fratelli d’Italia, Movimento 5 Stelle, Casapound – Destre Unite, Lega, Forza Nuova, Partito Animalista, Pd. In Italia si vota domenica 26 maggio dalle 7.00 alle 23.00.