Una donna di 71 anni, Immacolata Marci, è morta questa mattina a Monza investita da un autocarro mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. E’ accaduto poco dopo le 10 all’intersezione tra via Cavallotti e via Pavoni. Secondo la ricostruzione,l‘autocarro, condotto un uomo di 64 anni residente a Vedano al Lambro, ha svoltato a sinistra proprio mentre la donna attraversava. Trasportata d’urgenza al San Gerardo purtroppo non c’è stato nulla da fare.