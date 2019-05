Sala ricorda Falcone: buttiamo fuori la mafia da Milano

“Buttiamo fuori la mafia da questa città”: queste le parole usate dal sindaco Giuseppe Sala per ricordare la strage di Capaci in cui morì il magistrato Giovanni Falcone, insieme alla moglie Francesca Morvillo e agli uomini della scorta. Sala ha partecipato questo pomeriggio alla commemorazione ai giardini Falcone -Borsellino di via Benedetto Marcello a Milano. “Oggi mi rivolgo ai nostri ragazzi che, vedendo come fatti di mafia ancora si ripetano oggi, sono magari disorientati – ha affermato – La mia preghiera a voi ragazzi è di far crescere in voi e nelle vostre famiglie questa sensibilità per lottare insieme e dimostrare in ogni occasione la volontà di buttare fuori la mafia dalla nostra città”.