Nuovo verde per piazza Scala

Da piazza della Scala a Musocco e Lampugnano. È l’evoluzione di SeMiniAmo (https://semini-amo.com), il progetto ideato per unire cura del verde ed integrazione sociale. All’inaugurazione delle aiuole che contornano e abbelliscono la statua di Leonardo da Vinci, seguiranno infatti altri dieci interventi in altrettanti quartieri della città, a partire da Musocco e Lampugnano. Il progetto di piazza della Scala, disegnato dall’architetto Marco Bay, ha voluto sottolineare l’impianto circolare a firma dell’architetto Portoghesi e ricordare Leonardo da Vinci con la sua passione per la botanica. Il percorso di SeMiniAmo continua quindi, da qui alla fine del 2020, in altre dieci aree verdi della città; i prossimi lavori riguarderanno a settembre l’area tra via Stephenson-Musatti al quartiere Musocco e le rotonde di via Giulio Natta e di via Ippodromo-Diomede, entrambe a Lampugnano.