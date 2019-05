Un principio d’incendio si è sviluppato in un convoglio della metropolitana rossa, a Milano. Tutti i passeggeri sono stati fatti scendere dal treno ma nessuno sarebbe rimasto intossicato. E’ accaduto alle 8.15. Secondo quanto precisato dall’Atm, i passeggeri sono stati evacuati e sono stati fatti salire sul treno successivo in direzione per Sesto Fs, mentre il convoglio con il principio d’incendio, sotto controllo, è stato portato in deposito.