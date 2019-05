Atm, vandalismi contro l’aumento del biglietto (VIDEO)

Contro l’aumento del biglietto Atm a 2 euro parte una campagna pirata con lo slogan “Autoriduciamo i trasporti metropolitani”. Una mobilitazione lanciata da un gruppo di contestatori sui social che non è fatta però solo di falsi biglietti Atm e di inviti a saltare i tornelli ma anche di vandalismi ai danni degli stessi tornelli e delle macchine che distribuiscono i biglietti. Danni che l’azienda quantifica in 70 mila euro in un solo pomeriggio. Come si può vedere in questo video.

Il gruppo ha preparato anche dei biglietti finti a 0 euro, che saranno distribuiti in metro nei prossimi giorni, e un volantino che riassume la posizione del gruppo, che si presenterà ufficialmente il 30 maggio alle 18 alla stazione di Garibaldi.“

Atm ha diffuso una nota in merito: “Nel pomeriggio, alcune stazioni della metropolitana di Milano, in particolare Repubblica, Missori e Zara su M3, hanno subito un assalto da parte di un gruppo di vandali che hanno manomesso tornelli e distributori di biglietti, causando danni per oltre 70mila euro. Il gruppo è stato intercettato dalla Security di Atm che ha evitato ulteriori danni ad altre stazioni. Infine, a Cadorna, sempre la Security Atm, ha segnalato i vandali alla Polizia presente in stazione che li ha individuati”.