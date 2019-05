Riso della solidarietà al Faemers’market

Oggi, sabato 4 maggio, dalle 9 alle 15, al farmers’ market di Porta Romana a Milano arriva il riso della solidarietà con la XVII Campagna nazionale “Abbiamo riso per una cosa seria” a favore dell’agricoltura familiare in Italia e nel mondo, promossa da FOCSIV – Volontari nel Mondo, insieme a Coldiretti e Campagna Amica. Al mercato di via Friuli 10/A i consumatori potranno acquistare i pacchi di riso Arborio 100% italiano della FdAI – Filiera a fronte di una donazione minima di 5,00 euro. Scegliere questo riso significa fare una scelta di campo e difendere chi lavora la terra per il diritto al cibo sano e di qualità per tutti. Grazie ai pacchi di riso della Campagna si può sostenere un unico grande progetto con un intervento in Italia e altri 36 nel mondo in difesa di chi lavora la terra. In particolare, Campi Ri-Aperti, l’intervento italiano formativo di Casa Scalabrini 634, programma ASCS Onlus e Kairos Cooperativa Sociale, permette ai giovani rifugiati e richiedenti asilodi accedere ad un’esperienza di lavoro nell’ambito agricolo. Una vera e propria opportunità per ricostruirsi una vita dignitosa ed autonoma.​