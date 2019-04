Anghinelli esce dal coma

Migliorano le condizioni di Enzo Anghinelli, 46 anni, vittima dell’agguato a colpi di pistola dello scorso 12 aprile in via Cadore a Milano. Lo riporta il quotidiano Il Giorno. L’uomo, con precedenti per traffico di stupefacenti, era stato avvicinato da una moto con a bordo due uomini, uno dei quali, mentre l’auto di Anghinelli era ferma a un rosso, ha sparato cinque volte. Uno dei proiettili lo ha preso in testa, allo zigomo. Portato al Policlinico, Anghinelli è stato immediatamente operato. La prognosi non è ancora sciolta ma l’uomo è uscito dal coma farmacologico. Anghinelli, con pesanti condanne alle spalle per traffico di cocaina, era considerato dagli investigatori ancora attivo nel mondo dello spaccio milanese di marijuana. Le indagini sull’agguato si sono concentrate da subito in quel contesto ma non si escludono altre piste.