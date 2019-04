Sta meglio il lupo salvato dal Naviglio

Migliorano le condizioni del lupo ripescato martedì sera dalle acque del Naviglio Grande a Milano. L’ultimo aggiornamento arriva dai Vigili del Fuoco, che lo hanno ripescato e salvato, e hanno avuto notizie dal professor Alberto Meriggi dell’Università di Pavia, in contatto con il centro di recupero di Bologna dove l’animale è stato portato. Dalle informazioni fornite, il lupo “ha ancora qualche problema renale e di cuore a causa del semi annegamento ma si rimetterà presto”. E’ ancora un mistero da dove questo lupo sia arrivato, forse dalla Toscana o dalla Liguria per raggiungere le Alpi. Dopo le cure l’animale verrà rimesso in libertà.