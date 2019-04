Dal 2014, con la 1ª edizione a Milano alla Fabbrica del Vapore, STREEAT® Food Truck Festival ha raggiunto ad oggi oltre 20 città promuovendo la cultura del cibo di qualità su ruote in un week-end alternativo a base di eccellenze regionali servite dai migliori Food Truck d’Italia accompagnate da tantissime Birre Artigianali, Musica selezionata, spazi verdi e accoglienti, il tutto a ingresso libero. L’appuntamento è per il 3-4-5 Maggio a Milano in Piazza Leonardo da Vinci (citta Studi).

I migliori FOOD TRUCK d’Italia sono selezionati secondo i rigidi parametri di STREEAT® secondo cui GOURMET, DESIGN e ON THE ROAD convivono su furgoncini, carretti, biciclette e ape car allestiti come vere e proprie cucine mobili.

A rendere unica l’atmosfera durante le giornate di STREEAT®-Food Truck Festival è la proposta musicale d’eccellenza selezionata da Barley Arts, storico promoter di concerti e spettacoli dal 1979.

Le proposte culinarie dei Food Truck provenienti da tutta la Penisola sono varie: Olive Ascolane DOP (Marche) – Pizza fritta Napoletana (Campania) – Hamburger di Chianina (Toscana) – Arrosticini di pecora (Abruzzo) – Cannoli Siciliani riempiti al momento (Sicilia) – Patatine Sieglinde Novelle di Galatina DOP (Puglia) – Fritto misto di pesce (da tutta Italia) – Pita gyros – souvlaki – dolmades – tzatziki (Grecia) – pane Toscano con cinta Senese affumicata farcito con salse home-made (Toscana) – Fish and chips – Piadine e cassoni Romagnoli (Emilia Romagna) – Porchetta d’Ariccia (Lazio) – Brisket di manzo – Pulled pork – Spare ribs – Bombette Pugliesi (Puglia).

Presenti anche scelte vegane, vegetariane, gluten-free e senza lattosio.