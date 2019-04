Blitz neofascista a Milano, identificati gli ultrà

Sono stati identificati 22 ultrà, 19 della Lazio e 3 interisti, sospettati di aver partecipato al blitz di mercoledì pomeriggio a pochi passi da piazzale Loreto, a Milano, con l’esposizione di uno striscione con la scritta “Onore a Benito Mussolini”, il “presente” a Mussolini e i saluti romani. Secondo le ultime informazioni è stato identificato anche il capo del gruppo, a Milano per la partita contro i rossoneri. Gli accertamenti sono condotti dalla Digos in collaborazione con i colleghi di Roma. L’ipotesi di reato è “manifestazione fascista”. La Procura, prima di procedere, attende una relazione proprio dalla Digos. Numerose le condanne per questo blitz, organizzato proprio alla vigilia della Liberazione e a pochi passi dalla piazza dove il corpo di Mussolini fu esposto alla folla.