Terno d’Isola, dj accoltellato: si cerca un amico

Sarebbe stato un amico ad accoltellare Maurizio Canavesi, il dj 33enne aggredito la notte scorsa nell’androne di una palazzina di Terno d’Isola, in provincia di Bergamo. I carabinieri lo hanno già identificato ma non lo hanno ancora rintracciato. Canavesi era di ritorno in auto da un rave in Toscana. Con lui c’erano alcuni conoscenti. Uno di loro avrebbe avuto una violenta discussione con il 33enne; la lite è poi sfociata nella violenta aggressione. Il ferito è in gravi condizioni all’ospedale di Bergamo.