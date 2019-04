Pasqua, la mappa di panetterie e pasticcerie doc

Milano protagonista della pasticceria di qualità e della tradizione, con dolci artigianali e freschi anche per la Pasqua. Un itinerario tra panetterie e pasticcerie che aderiscono al progetto dei dolci tipici della tradizione milanese come il panettone, promosso dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, insieme a Confcommercio Milano, Confartigianato Imprese, Unione Artigiani, Comitato dei Maestri Pasticceri Milanesi.

La mappa è scaricabile dal sito www.milomb.camcom.it. Le imprese di dolci, cioccolato, carni e spumante in Lombardia sono oltre 3 mila, in aumento dello 0,7% negli ultimi 5 anni, + 5% a Milano e + 14% a Lecco, a fronte di un calo a livello nazionale del – 4%, secondo i dati della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi. “Produrre in modo artigianale con l’accuratezza, la sapienza, gli ingredienti nostrani e il buon gusto di una volta– ha dichiarato Marco Accornero, membro di giunta della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e segretario generale dell’Unione Artigiani della Provincia di Milano – è il senso della nostra iniziativa coi maestri pasticceri, per valorizzare la qualità dei prodotti tipici della nostra città, anche legati alle feste”. Più di un terzo del fatturato legato ai settori del pranzo di Pasqua in Italia è prodotto in Lombardia, che con i suoi 3 miliardi di ricavi annuali nel 2017, ultimo anno disponibile, di cui 2 miliardi a Milano, su un totale nazionale di 8 miliardi, è stata la Regione che, subito seguita dal Piemonte, ha trainato le vendite del settore. Un dato pari a 39 milioni di business a Milano a settimana su 60 milioni settimanali in Lombardia e 155 milioni in Italia. Per fatturato, dopo Lombardia e Piemonte si collocano Veneto, Campania e Lazio.