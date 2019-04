Milano, nuovi orari per il mercato agricolo di Porta Romana

Il mercato agricolo coperto di Porta Romana a Milano cambia giorni e orari di apertura. In vista della stagione estiva e per andare incontro alle esigenze dei consumatori – spiega Coldiretti Lombardia – a partire dal prossimo 1 maggio il farmers’ market di Campagna Amica in via Friuli 10/A accoglierà i consumatori ogni mercoledì e sabato dalle ore 9 alle 15 e il venerdì dalle ore 16 alle 21. Porte aperte, inoltre, la prima e la terza domenica del mese dalle 9 alle 15. I cittadini potranno continuare a fare la spesa direttamente da più di 30 aziende agricole – spiega la Coldiretti regionale – con eccellenze di ogni genere cento per cento Made in Italy: dall’ortofrutta all’olio, dai formaggi al pesce, dalla carne ai salumi, dal vino al pane, fino a riso, latte, burro, miele, confetture, farine, prodotti da forno. E ancora lo yogurt fresco, la cosmetica naturale, il galletto allo spiedo e la birra artigianale. Il mercato di Porta Romana – conclude la Coldiretti – continuerà ad essere animato da eventi, showcooking e laboratori didattici dedicati all’agroalimentare italiano, alla cultura e alle tradizioni contadine. Tutti gli aggiornamenti e le novità saranno pubblicati sulle pagine Facebook e Instagram del mercato, cercando gli account @mercatoportaromana.