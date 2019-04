5XLeonardo, la visita a 5 musei con un unico biglietto

A partire dal 16 maggio, data della riapertura al pubblico della Sala delle Asse al Castello Sforzesco, e fino al 12 gennaio 2020, giorno di chiusura del palinsesto “Milano Leonardo 500” che omaggia il genio vinciano con un ricco programma di iniziative multidisciplinari, sarà possibile seguire le tracce di Leonardo in città grazie a un unico biglietto a prezzo speciale. È stato presentato oggi il progetto di bigliettazione congiunta tra cinque musei milanesi “5xLeonardo”, studiato in occasione delle celebrazioni per il 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e del palinsesto “Milano Leonardo 500”. L’accordo di bigliettazione congiunta è un’iniziativa del Polo Museale della Lombardia in collaborazione con Comune di Milano|Cultura e Soprintendenza Castello Sforzesco, Pinacoteca di Brera, Pinacoteca Ambrosiana e Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci.

“5xLeonardo” è il frutto del coordinamento tra importanti istituzioni milanesi che conservano testimonianze del Maestro o dei suoi allievi e che si sono riunite per permettere al pubblico di riscoprire le opere, i progetti e l’impronta che il genio toscano ha lasciato nel capoluogo lombardo, visitando i cinque musei con un unico biglietto scontato.

Il biglietto avrà una validità di 30 giorni dalla data di primo utilizzo, entro i quali si potranno visitare tutti i musei coinvolti: il Cenacolo Vinciano, i Musei del Castello Sforzesco e la Sala delle Asse, la Pinacoteca di Brera, la Pinacoteca Ambrosiana e il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci. In ogni museo è necessario passare dalla biglietteria per vidimare il biglietto “5xLeonardo” e ritirare il titolo di accesso al museo stesso.

Queste le tariffe:

► intero € 38

► ridotto € 25,50 – dai 19 ai 25 anni, oltre i 65 anni

► ridotto speciale € 4,50 – dai 5 ai 18 anni

► gratuito – da 0 a 4 anni

Il biglietto “5xLeonardo”, il cui acquisto è subordinato alla prenotazione della visita al Cenacolo, può essere acquistato a partire dal 18 aprile 2019 tramite call center al numero +39 02 92800360 e dal 16 maggio anche direttamente alla biglietteria del Cenacolo, per il giorno stesso.