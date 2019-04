Europee, Silvia Sardone candidata nella Lega

“E’ per me motivo di grande orgoglio essere nella lista dei candidati della Lega per le prossime europee del 26 maggio nella circoscrizione Nord Ovest (Lombardia, Liguria, Piemonte, Valle D’Aosta) e ringrazio il segretario Matteo Salvini per aver creduto in me dandomi questa opportunità. Sarà per me – commenta Silvia Sardone, candidata alle Europee nella Lega – una bella sfida poter dare il mio contributo, con grinta e passione, a sostegno della Lega, l’unico movimento in grado di cambiare profondamente l’Unione Europea e di battere una sinistra sempre più anti-italiana e sempre più zerbino dei poteri forti europei e di leader di altri paesi. Credo che il Parlamento Europeo sia, in questo momento storico, il luogo principale in cui poter incidere veramente.”

Per al consigliera regionale del Gruppo Misto, già Forza Italia “la battaglia più importante è sostenere le politiche del Ministro Salvini, salvaguardare i confini nazionali e dire no all’immigrazione senza freni e al business dell’accoglienza nel nostro Paese, opponendosi all’idea dell’Italia campo profughi d’Europa come vorrebbero a sinistra.” Per Silvia Sardone ” è necessario contrastare le politiche di austerità che frenano lo sviluppo del nostro Paese e ribaltare l’idea di un’Unione Europea che limita le nostre ambizioni di crescita. Bisogna assolutamente difendere il Made in Italy per tutelare operatori e consumatori contro le contraffazioni estere. Bisogna inoltre lottare per la difesa della nostra identità e dei nostri valori contro chi vuole cancellare i nostri simboli e le nostre tradizioni. Mi metto a disposizione, con il mio impegno sul territorio, in una battaglia molto importante a favore di chi ha veramente a cuore il nostro Paese”