Borseggiatrici in metro: 17 nomadi fermate, 13 sono incinta

Borseggiatrici per il Salone del Mobile: la polizia ne ha bloccate 17 in metropolitana, ad Amendola-Fiera, dopo che avevano derubato una cinese, scoprendo che 13 erano incinta. Una ragazza di 17 anni è stata arrestata, mentre due complici, entrambe in stato di gravidanza, sono state denunciate. Le segnalazioni sulla loro presenza, ieri, hanno incominciato ad arrivare alla polizia fin dalle 8 del mattino, e sugli schermi sono state viste muoversi in gruppi di 30-40. In effetti borseggiatori e ladruncoli sono in festa in questi giorni di Salone del Mobile, con Milano affollata da centinaia di migliaia di visitatori da tutto il mondo. Lo scrivevamo giusto ieri; una sorta di “Salone del Borseggio” che ha intensificato i suoi affari soprattutto nelle più trafficate stazioni della metropolitana, come Centrale e Duomo. Secondo quanto ci riferisce proprio un addetto ai controlli dell’azienda dei trasporti, i furti sono aumentati. Uno dei punti più critici è – come noto – l’area delle biglietterie automatiche della fermata Centrale dove prendono di mira portafogli, borse e bagagli dei passeggeri. Vittime preferite: gli stranieri. Situazione simile a Duomo e nelle stazioni più affollate. “Vediamo più o meno sempre le stesse facce – spiega il dipendente Atm – e vediamo anche come i malintenzionati aggiornano le tecniche”. “Per dare meno nell’occhio anche le nomadi si vestono bene e non scavalcano più i tornelli ma comprano l’abbonamento giornaliero per muoversi senza problemi tra una fermata e l’altra. Tanto – conclude – recuperano in fretta la spesa”.