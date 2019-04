Milano, Questore: più attenzione alle vittime dei reati

Si sono svolte anche a Milano le celebrazioni per il 167esimo anniversario della Polizia. La cerimonia stamane al Teatro Strelher dove è intervenuto il neo Questore Sergio Bracco. Presenti tra gli altri anche il sindaco Giuseppe Sala e l’assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato. Bracco ha confermato il calo dei reati sul territorio: “io non c’entro perché sono qui da poco – ha precisato – ma è un risultato positivo non solo per la Questura, ma per l’intera città” e ha citato alcuni fronti che vedono costantemente impegnata la Questura, come il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e la lotta alle infiltrazioni mafiose. Un riferimento particolare poi, da parte del Questore alla necessità di porre attenzione anche “a chi subisce i reati”, pensando a modalità per un maggiore supporto alle vittime: “Qualcosa che le possa aiutare – ha affermato – ad esempio dedicare qualche risorsa per seguire le vittime di reato, dare loro un punto di riferimento a cui rivolgersi.” Nel corso della mattinata si è svolta anche la premiazione degli agenti che si sono distinti in particolari operazioni.