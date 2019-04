Il governatore lombardo Attilio Fontana è intervenuto stamattina in Commissione per le Questioni Regionali. “Tutto il ‘sistema-Lombardia’, istituzionale e imprenditoriale, sollecita il rapido avvio della procedura per l’autonomia rafforzata”: ha sottolineato Fontana. “Le valutazioni su tutte le materie sono state fatte e la mia regione – ha aggiunto – ha reso noto le competenze e le risorse necessarie per realizzare questo processo”