A Bergamo è stato recuperato e salvato un capriolo. E’ un esemplare maschio adulto, rimasto intrappolato all’interno di un’area verde privata nella zona collinare di Loreto/Longuelo . L’animale si è avventurato sulla collina ed è stato avvistato in due aree verdi private separate da una piccola roggia. Il personale della Polizia provinciale ha catturato l’animale stendendo apposite reti lungo il percorso di transito dell’ungulato (utilizzate per evitare la sedazione e causare così meno traumi possibile all’animale). Successivamente, accertato il buono stato di salute, il capriolo è stato messo in sicurezza e trasportato in zona idonea alla liberazione.