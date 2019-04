Pomeriggio di paura sulla Ovest, esplode camion carico di carta

Paura ieri sulla Tangenziale Ovest di Milano dove ha preso fuoco un camion carico di carta. Le fiamme hanno attaccato il serbatoio che è esploso. Nella zona sono state udite chiaramente tre forti esplosioni. La carreggiata sud della Tangenziale Ovest – Autostrada A50, all’altezza di Settimo Milanese (Milano), è stata chiusa al traffico per diverse ore. Il mezzo trasportava un carico di bobine di carta. Il rogo è scoppiato nel pomeriggio al km 6,800, in direzione Bologna. Sul posto si sono portati quattro mezzi dei vigili del fuoco. Non ci sono persone in pericolo e non risultano feriti.