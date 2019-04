Pioltello, incendio sul tetto di un palazzo

Un incendio è divampato oggi pomeriggio sul tetto di un palazzo di via Cilea a Pioltello, nel Milanese. Non ci sono feriti. Dallo stabile, alto otto piani, si è alzata una colonna di fumo nero visibile anche a diversi chilometri di distanza. Le fiamme hanno coinvolto vari materiali accumulati nel tempo all’ultimo piano e non ha causato danni strutturali all’edificio.

L’incendio, che si è sviluppato alle 14, è stato spento in circa un’ora. I condomini sono stati evacuati per precauzione poi sono rientrati a casa. Ancora non chiare le cause.