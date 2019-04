Scintille tra Sala e Salvini (VIDEO)

“A Salvini non lascio la poltrona. Lui propone solo una ninna nanna irrealistica. Fa bene a mettere gli occhi su Milano perchè è tanta roba in questo momento storico e ha un’immagine positiva. Ma io non farò un passo indietro”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a 24Mattino su Radio 24, rispondendo alla domanda sulle attenzioni del ministro dell’Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, sulla futura campagna elettorale per il prossimo sindaco di Milano. “Milano è dei milanesi non di Giuseppe Sala” gli risponde Salvini, in città per lanciare la sua internazionale sovranista con alcuni dei partiti nazionalisti europei. “Sala è un sindaco a tempo”. Ecco la controreplica di Sala.